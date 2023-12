PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Osi più Kvara, il Napoli è tornato"

"Osi più Kvara, il Napoli è tornato", titola in taglio alto il Corriere dello Sport in merito alla vittoria del Napoli sul Cagliari per 2-1

"Osi più Kvara, il Napoli è tornato", titola in taglio alto il Corriere dello Sport in merito alla vittoria del Napoli sul Cagliari per 2-1 che vale il momentaneo quarto posto. "Gioco, intensità, cuore ed il tandem della meraviglie: la cura Mazzarri funziona". In apertura "Arbitra Sarri" con la Lazio che rappresenta la trappola per l'Inter.