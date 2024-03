PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Osimhen scalda Napoli”

“Osimhen scalda Napoli”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Osimhen scalda Napoli”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Alle 20.45 la sfida con il Torino: Victor ha realizzato 4 gol nelle ultime tre giornate. Il tris di successi manca da gennaio del 2023. Calzona rilancia Zielinski. Dubbio Rrahmani". In alto la netta vittoria della Roma nell'andata degli ottavi di Europa League contro il Brighton: "Sbrighton. Roma spaziale, De Zerbi crolla. Quarti di finale in cassaforte". Spazio anche alla vittoria in extremis della Fiorentina: "Favoloso Barak. Viola a reazione".