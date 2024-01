PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Ribalt One"

"Napoli scatenato, ecco l'attaccante del Verona".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'esonero di Mourinho e la panchina della Roma affidata a De Rossi: "Ribalt One". In taglio alto spazio alla Juventus che batte il Sassuolo 3-0: "Mago Vlahovic, la Juve ci crede". In taglio basso il mercato del Napoli: "DeLa: 'Ngonge e altri due'. Napoli scatenato, ecco l'attaccante del Verona".