PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Ride Sarri"

"Luis Alberto fa il mago al Maradona: la Lazio batte il Napoli campione".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta interna del Napoli per mano della Lazio: "Ride Sarri. Luis Alberto fa il mago al Maradona: la Lazio batte il Napoli campione". In taglio alto spazio a Luciano Spalletti e alle sue prime parole da ct della Nazionale Italiana: "Ho preso la decisione giusta". In taglio basso spazio a Inter-Fiorentina di oggi: "Lautaro-Nico, magia argentina".