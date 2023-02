PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Si spacca l'Inter"

"Lautaro accusa: 'Non si può giocare così' E il Milan l'aggancia".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko dell'Inter a Bologna: "Si spacca l'Inter. Lautaro accusa: 'Non si può giocare così' E il Milan l'aggancia". A centro pagina spazio alla capolista: "Napoli oltre i limiti: nessuno ha mai avuto 18 punti di vantaggio". Di spalla la Lazio in campo stasera contro la Sampdoria: "Sarri prende la rincorsa".