PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Solo Lazio"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio.

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio: "Solo Lazio. Sarri elimina Mourinho: è in semifinale di Coppa". In taglio alto spazio al mercato del Napoli: "Samardzic, è Napoli-Juve. DeLa insiste, ma Giuntoli ha in mano il serbo". In box in basso la semifinale di Supercoppa spagnola vinta dal Real Madrid: "Ancelotti da impazzire: che manita a Simeone!".