PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “"Spalletti: 'Un ciclo a Napoli'"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo: "Interminabile. Lukaku devastante: doppietta. Il Milan crolla a La Spezia (2-0)". In taglio basso spazio al Napoli: "Spalletti: 'Un ciclo a Napoli'. Primi effetti dell'incontro a cena tra De Laurentiis e il tecnico-scudetto". Nel box in basso la Salernitana che batte l'Atalanta: "Salernitana la salvezza è a un passo".