PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Tutti su Kvara, il Napoli fa muro”

“Tutti su Kvara, il Napoli fa muro”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Il club studia un nuovo contratto con lo stipendio raddoppiato. L'agente si scopre: 'Ha molte offerte ma qui sta bene'. Lo vuole anche il Real". In taglio alto spazio alla sfida di Europa League della Juventus contro il nantes: "La Champions passa da qui". Al centro anche la Champions League: "Chelsea, un altro schiaffo". Di spalla la Roma "Mou e Dybala mettono fretta ai Fredkin", e la Lazio e Fiorentina "Lazio, per Ciro solo un tempo, viola a Braga".