PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Un miliardo al Maradona"

"Napoli-Juve, quanto vale la sfida per lo scudetto. Da Osi a Chiesa ecco il prezzo dei gioielli in vetrina".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida di domani tra Napoli e Juventus: "Un miliardo al Maradona. Napoli-Juve, quanto vale la sfida per lo scudetto. Da Osi a Chiesa ecco il prezzo dei gioielli in vetrina". Al centro spazio alla clamorosa sconfitta in Coppa Italia del Milan contro il Torino: "Tonfo Milan: è già fuori". In taglio basso le nuove regole dettate dal Viminale: "Più trasferte vietate e tecnologia".