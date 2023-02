PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Vince Napoli al 99,46%"

"Dallo studio statistico emergono dati schiaccianti: Inzaghi ha lo 0,50 di probabilità, i rossoneri lo 0,02".

"Diaz sia lodato", apre in prima pagina con la vittoria del Milan contro il Tottenham in Champions il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. In taglio alto spazio alla presentazione della nuova vettura della Ferrari per la stagione di F1 2023: "E' Real Ferrari". Di spalla l'analisi Opta sullo scudetto: "Vince Napoli al 99,46%. Dallo studio statistico emergono dati schiaccianti: Inzaghi ha lo 0,50 di probabilità, i rossoneri lo 0,02".