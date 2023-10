PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Violati"

"Garcia nel caos: fischi al Maradona. Italiano è terzo".

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta interna del Napoli contro la Fiorentina: "Violati. Garcia nel caos: fischi al Maradona. Italiano è terzo". In taglio alto spazio al 4-1 della Roma a Cagliari: "Per te, Mou". In taglio basso la vittoria della Lazio contro l'Atalanta: "Lazio, il tocco di Vecino". Nel box in basso spazio alla crisi della Salernitana: "Paulo Sousa ai saluti".