PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Allegria Juve"

"Allegria Juve". Questo il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, con le formazione di Allegri che ha vinto il derby per 4-2. Sfida spettacolo: Karamoh e Sanabria in gol, così come Cuadrado e Danilo. Nella ripresa entra Pogba e la decide l'ex Bremer.

Inter - "Stadio, L'Inter sceglie Assago". Individuata la zona, già siglato l'accordo. E Inzaghi striglia i suoi.

Milan - "Leao non segna e non firma". Il portoghese è in crisi, un problema per il Milan.