PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Bellezze d'Italia"

La Gazzetta Sportiva di oggi apre inevitabilmente con la vittoria dell’Italia per 4-0 contro Malta, che dà buone sensazioni in vista della gara di Wembley di martedì prossimo contro l’Inghilterra. “Apre Bonaventura, doppio Berardi e il solito Frattesi. Martedì l’Inghilterra. Spalletti: ‘Si vedrà quanto valiamo’” le parole nel richiamo in prima pagina. Ossigeno dopo giorno in apnea, il commento.