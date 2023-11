PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Bomberissimi, Atalanta-Inte da Scudetto"

"Bomberissimi" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport su Scamacca e Lautaro che oggi si affrontano

"Bomberissimi" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport su Scamacca e Lautaro che oggi si affrontano in Atalanta-Inter. Principe Scamacca e Re Lautaro: Atalanta-Inter da scudetto, si legge in prima pagina. A Bergamo il primato di Inzaghi è in pericolo.