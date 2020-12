PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport in apertura: "Ibra che botta"

"Ibra che botta". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport su Ibrahimovic: "Il Milan e la brutta sorpresa di Natale. Un altro infortunio, salta anche la Juve. Cede il polpaccio, obiettivo rientro a metà gennaio. Ora Pioli chiede i gol a Rebic e Leao. E domani Inter in agguato".

Pirlo, divieto di sosta - Spazio in taglio basso alla Juve di Andrea Pirlo che stasera a Parma vorrà sicuramente vincere per avvicinarsi alla vetta. Dybala ko, tocca al Moraldo rimettere in pista la Signora.

Abisso bocciato - Spazio in taglio alto all'arbitro e alla bufera che si è scatenata sul direttore di gara dell'Olimpico. Per i vertici arbitrali ha gestito male Roma-Torino. Dossier granata, torti già in sei partite.