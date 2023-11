PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "L'Italia vede l'Euro"

​​​​​​​"L'Italia vede l'Euro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla vittoria degli azzurri

"L'Italia vede l'Euro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla vittoria degli azzurri di ieri sera. Cinquina ai macedoni, lunedì con l'Ucraina basta non perdere. Darmian-gol, Chiesa show, poi Raspadori ed El Shaarawy scacciano la paura: 5-2 e Jorginho sbaglia un altro rigore.