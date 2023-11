PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Mazzarri subito a tutto... Gasp"

"Juve-Inter round scudetto". Questo il titolo nella prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Juve-Inter round scudetto". Questo il titolo nella prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Derby d'Italia questa sera all'Allianz Stadium. I bianconeri di Massimiliano Allegri, che inseguono la squadra di Inzaghi in classifica, cercano tre punti importanti che li porterebbero al sorpasso in testa. I nerazzurri invece sono alla ricerca di continuità per ripartire molto bene dopo la sosta e provare una mini-fuga in vetta alla graduatoria. In taglio basso poche righe per Mazzarri "subito a tutto...Gasp"

Successo Milan

Il Milan riprende il campionato con un successo. La squadra di Stefano Pioli ha battuto 1-0 la Fiorentina a San Siro grazie ad un calcio di rigore trasformato da Theo Hernandez. Debutto ricordo per Camarda che con i suoi 15 anni e 260 giorni è il più giovane ad aver esordito in Serie A. Questo il titolo del quotidiano: "Milan, rilancio e baby record".