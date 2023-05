PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Napoli, un punto e basta"

"Esodo a Udine, l'attesa al Maradona: è l'ora di fare la storia".

"Napoli, un punto e basta", titola così in taglio alto la Gazzetta dello Sport in prima pagina nell'edizione di oggi. "Esodo a Udine, l'attesa al Maradona: è l'ora di fare la storia". In apertura spazio all'Inter che asfalta il Verona: "Sola al quarto posto, Inter 6 esagerata". In taglio basso il risicato pari del Milan contro la Cremonese: "Il Milan si fa male".