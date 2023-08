PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Osimhen, assalto continuo"

"Osimhen, assalto continuo" si legge in basso su La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

"Osimhen, assalto continuo" si legge in basso su La Gazzetta dello Sport. "C'è più Milan con Reijnders". Titola così stamattina in edicola il giornale, soffermandosi sul Milan che ha vinto il Trofeo Berlusconi ai rigori contro il Monza. Il giornale si è soffermato sull'ottima prestazione dell'olandese, che in mezzo al campo ha brillato con Loftus-Cheek.

INTER - "Romelu ha tradito". La Gazzetta in prima pagina si sofferma anche sull'Inter, con un'intervista a Javier Zanetti che domani compirà cinquant'anni. L'argentino ha confessato come si aspettasse altro dal belga.