PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Sommer: La mia Inter suona il gol"

Yann Sommer si è concesso in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “La mia Inter suona il gol”, titola in prima pagina la Rosea

TuttoNapoli.net

Yann Sommer si è concesso in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “La mia Inter suona il gol”, titola in prima pagina la Rosea, riprendendo le dichiarazioni del portiere svizzero in vista del derby: “È musica per me, studio sempre Leao. E Thuram diventerà un top mondiale”.

Milan - “Derby, arrivo e spacco”. Il peso di Loftus-Cheek e la voglia di Frattesi: nel ballo dei debuttanti.