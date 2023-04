PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport sulle italiane in Europa: "È vera gloria"

"È vera gloria" è il titolo de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al fatto che l'Italia sia tornata protagonista in Europa

TuttoNapoli.net "È vera gloria" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al fatto che l'Italia sia tornata protagonista in Europa. Per la prima volta cinque nostri club nelle semifinali: assalto al Triplete.