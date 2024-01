PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Terno su Napoli: Traorè ed ora altri due"

"Ritorno di fiamma" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul duello a distanza tra Juventus e Inter.

TuttoNapoli.net

"Ritorno di fiamma" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul duello a distanza tra Juventus e Inter. Via al girone di ritorno, Inter regina d'inverno ma deve giocare su più fronti. Mentre Allegri ha un piano: presentarsi in testa allo scontro diretto. Stasera Inzaghi ha l'occasione di volare a +5 e fare il pieno in vista della Supercoppa. "Terno su Napoli", si legge in basso con l'arrivo di Traorè ed ora quelli di Barak e Mangala.