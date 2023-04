PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Test alla Champions: Pioli, tutte riserve"

"Inter, affari in Barça" è questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola sul futuro mercato nerazzurro

TuttoNapoli.net

"Inter, affari in Barça" è questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola sul futuro mercato nerazzurro. E' in programma, secondo quanto scrive la rosea, un incontro con il Barcellona dove si parlerà di uno scambio con Kessie: la chiave è Brozovic. Per la difesa Umtiti e Marcos Alonso. E stasera con il Monza Inzaghi deve svoltare anche in campionato.