PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Zaniolo: Italia, torno'. Juve in agguato"

"Italia, torno". La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica la sua prima pagina a Nicolò Zaniolo e alla sua voglia di rientrare in Serie A dopo appena pochi mesi dal suo approdo in Turchia. Il fantasista ex Roma è stato intervistato in esclusiva proprio dalla rosea e ha parlato così del suo futuro: "Non garantisco che resterò al Galatasaray. L'addio alla Roma? Deluso dai compagni". La Juventus - conclude il quotidiano - è in agguato.