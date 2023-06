PRIMA PAGINA - Gazzetta a tutta pagina: "Napoli canta Garcia"

"Napoli canta Garcia". Questo è il titolo scelto per la prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport

"Napoli canta Garcia". Questo è il titolo scelto per la prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, riferito al tecnico preso da De Laurentiis per sostituire Spalletti. Il francese torna in Italia con un biennale da 3 milioni e dichiara: "Io ancora motivato e ambizioso".

Nations League - "Beffa Italia, sbaglia e paga". Immobile rimedia su rigore a uno svarione di Bonucci, ma all'88' arriva il 2-1 di Joselu e in finale va la Spagna. Mancini: "Troppi errori, anche miei".

Inter - "Frattesi dice sì". Il centrocampista costa 35 milioni e la trattativa avanza, ma prima serve cedere. Nel frattempo, Acerbi verrà riscattato.