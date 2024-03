PRIMA PAGINA - Gazzetta - “Acerbi a giudizio: si gioca l’Inter”

Oggi il difensore verrà sentito in Procura per l’accaduto con Juan Jesus durante Inter-Napoli

“Acerbi a giudizio: si gioca l’Inter”, apre La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Oggi il difensore verrà sentito in Procura per l’accaduto con Juan Jesus durante Inter-Napoli: rischia 10 giornate e il futuro in nerazzurro - si legge -. Thuram freddo: “In questi casi meglio non andare in nazionale”. E per la difesa il sogno è Kim, aggiunge la Rosea.

“Retegui, e l’Italia va”. Doppietta col Venezuela, tanta fatica ma il centravanti ci fa sperare.

“Pioli si rafforza”. Basta la Champions per tenersi il Milan. Conferma più vicina.

“Koopmeiners, Juve muoviti”. Avvisa l’Atalanta: ‘Voglio andarmene’. Ma occhio al Liverpool.