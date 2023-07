PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Allegri: "Juve, ti spingo io"

"Juve, ti spingo io". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport

"Juve, ti spingo io". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, riferito ad un estratto dell'intervista esclusiva concessa da Allegri. Prosegue il tecnico toscano: "Va ripresa la Champions, per il club è fondamentale. Pogba non so quando tornerà, con Vlahovic serve cautela".

Milan-Roma - "Il gioco dei 9". West Ham su Origi, si aprono così le porte per Scamacca alla Roma. E Pioli mette alla prova il giovane Colombo.

Nazionali - "Si cambia". Nunziata all'Under 21, Bollini sarà il vice dell'Italia di Mancini.