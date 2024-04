PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con il Milan: "Diavoli da gran finale"

TuttoNapoli.net

"Diavoli da gran finale". La vittoria del Milan sul Lecce è il tema principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Pioli non si ferma più - si legge - settima di fila tra Serie A e coppa come nel 2006. Giovedì i giallorossi in EuroLeague. La rabbia del Lecce rimasto in 10".

Spazio ovviamente anche alla Roma: "Testa e cuore", scrive il quotidiano milanese dopo il derby vinto sulla Lazio. "Mancini gol e veleni, De Rossi magico derby".

"Formula Vlahovic" è invece il titolo scelto per commentare il momento della Juventus: "Allegri ci riprova. Cerca von la Viola i gol Champions".