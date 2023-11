PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con l'Italia: "Fate i campioni"

TuttoNapoli.net

"Fate i campioni". Così in prima pagina la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con un titolo all'Italia e alla partita decisiva di questa sera contro l'Ucraina. Gli Azzurri si giocano un posto all'Europeo e contro gli ucraini basterà non perdere per strappare il pass per la competizione di quest'estate.

"Jovic, quanto sei caro. Un milione per due tiri" - Spazio anche al Milan in taglio basso e a Luka Jovic, la cui avventura in rossonero ancora non è decollata. Senza Giroud sarà il serbo a dover guidare il reparto offensivo della squadra di Pioli, ma fin qui i numeri non aiutano: solo due tiri, per una spesa che non sta rendendo.

"Da Max-Simone a Rabiot-Calha: tutte le sfide di Juve-Inter" - Si parla anche del derby d'Italia in prima pagina, sempre più vicino. Juventus-Inter della ripresa è ormai alle porte e con esso si avvicinano anche le varie sfide interne. Prima contro seconda, Allegri contro Inzaghi e non solo.