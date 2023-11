PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con la Juve: "Risposta al Max"

"Risposta al Max" scrive oggi La Gazzetta dello Sport in apertura.

TuttoNapoli.net

"Risposta al Max" scrive oggi La Gazzetta dello Sport in apertura. La Juventus sbanca Firenze vincendo per 1-0 grazie al primo gol in Serie A di Fabio Miretti e si mette in scia dell'Inter capolista. La Fiorentina sbatte sul muro bianconero, sesto clean sheet consecutivo per Szczesny. Allegri: "Il titolo? Altre sono più attrezzate".

Crisi Milan - Nel taglio alto si parla del momento negativo del club rossonero: "Avanti con Pioli". Il tecnico resiste, il club ha fiducia in lui. Domani c'è il PSG: arriva Cardinale. Sacchi: "Giusto così, è sbagliato il mercato".