PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Bollicine Milan”

“Bollicine Milan”, esordisce La Gazzetta dello Sport in prima pagina, dopo la vittoria dei rossoneri alla prima giornata di Serie A. Anche il Diavolo al tavolo delle grandi. A Bologna i nuovi subito in luce: Reijnders assist per l’1-0 di Giroud, Pulisic firma il 2-0. Pioli può sorridere - si legge -.

“Pavard all’Inter”, titola invece la Rosea sui nerazzurri. Inzaghi ha il suo muro: accordo col Bayern, arriva per 32 milioni