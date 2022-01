PRIMA PAGINA - Gazzetta: "C'è il difensore, ecco Tuanzebe dello United"

Balzo in avanti dei ricoveri in terapia intensiva, momento complesso per la nostra regione. Ecco i dati aggiornati del...

GIOVANILI PRIMAVERA, TERZO KO CONSECUTIVO: IL NAPOLI PERDE PER DUE RIGORI CON LA CAPOLISTA ROMA Terza sconfitta consecutiva per la Primavera, che resta ferma al quinto posto in classifica (con la possibilità di essere scavalcata) Terza sconfitta consecutiva per la Primavera, che resta ferma al quinto posto in classifica (con la possibilità di essere scavalcata) LE ALTRE DI A RONALDO RICORDA IL SUCCESSO COL NAPOLI: "FELICE DI AVER VINTO LA SUPERCOPPA CON LA JUVE" (ANSA) - ROMA, 01 GEN - L'addio alla Juve, il ritorno all'Old Trafford ma con una stagione in Premier League che non decolla. Cristiano Ronaldo saluta sui social il 2021: lo fa postando una foto di fanconere: 47 gol ma non un anno facilemiglia accompagnata da un... (ANSA) - ROMA, 01 GEN - L'addio alla Juve, il ritorno all'Old Trafford ma con una stagione in Premier League che non decolla. Cristiano Ronaldo saluta sui social il 2021: lo fa postando una foto di fanconere: 47 gol ma non un anno facilemiglia accompagnata da un...