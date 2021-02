PRIMA PAGINA - Gazzetta carica la Juve per la Champions: "Vai in Porto!"

"Juve vai in Porto!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui bianconeri. Riparte l'assalto alla Champions League. Andata degli ottavi di finale: CR7 nel suo Portogallo (ore 21:00) guida la squadra di Pirlo alla caccia della Coppa che sognano da 25 anni. Mbappé ne fa 3 e segna pure Kean: il PSG dilaga, Messi travolto. Anche il Liverpool (0-2 al Lipsia) ipoteca i quarti.

Milan-Inter - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina anche per i rossoneri ed i nerazzurri questa mattina con il titolo seguente: "Derby jolly". La regia di Bennacer, la fantasia di Eriksen: le carte a sorpresa. Viaggio in un'attesa pazzesca tra il tifo ai tempi del Covid e giocatori di 23 nazioni in campo. Intanto Stankovic, tecnico della Stella Rossa, domani sfida Pioli: "Voglio stancare il Diavolo con la mia squadra".

Lazio - Anche i biancocelesti trovano spazio nel taglio basso della prima pagina nell'edizione odierna con questo titolo: "Tamponi, deferiti Lotito e due medici". Le accuse della Procura Federale, il processo a Marzo: "Positivi in allenamento e in gara. Protocollo violato". La squadra di Inzaghi adesso rischia anche una penalizzazione in campionato.

Luigi Sartor - "Coltivava marijuana, ora è ai domiciliari". Questo il titolo che compare nel taglio basso della prima pagina del giornale in edicola stamattina sull'ex di Juventus e Inter. L'uomo adesso è nei guai per aver infranto la legge oltre anche a non aver fatto una bella figura visto che la notizia si è rapidamente diffusa ed ha fatto il giro del web.