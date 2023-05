PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Champions, ti bacio io"

“Champions, ti bacio io”. Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport in riferimento a Milan-Inter

“Champions, ti bacio io”. Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport in riferimento a Milan-Inter: primo atto della semifinale di Champions League, in programma stasera. I rossoneri sono spinti dalla tradizione, i nerazzurri sembrano più in forma.

Milan - “Leao ci prova fino all’ultimo, Bennacer il segreto di Pioli”. Il portoghese, uscito all’inizio del match con la Lazio, potrebbe o giocare dall’inizio o non sedersi neanche in panchina. L’algerino potrebbe giocare sulla trequarti e marcare il regista avversario.

Inter - “Non ci nascondiamo”. Inzaghi non teme il ruolo di favorita dato alla sua Inter e scatena Lautaro, spesso decisivo nei derby.

Champions League - “De Buyne replica a Vinicius”. Finisce 1-1 tra Real Madrid e Manchester City, pareggio tra Ancelotti e Guardiola.