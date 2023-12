GIOVANILI PRIMAVERA, KO NEL DERBY: IL NAPOLI PERDE DI MISURA CON LA SALERNITANA Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Salernitana per 1-0 allo Stadio Volpe di Salerno nella decima giornata del campionato Primavera 2. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Salernitana per 1-0 allo Stadio Volpe di Salerno nella decima giornata del campionato Primavera 2. LE ALTRE DI A DOPO IL FLOP CHAMPIONS IL MILAN TORNA A VINCERE: 3-1 AL FROSINONE NEL SEGNO DI JOVIC Il Milan blinda il terzo posto in classifica battendo per 3-1 il Frosinone e leccandosi seppur parzialmente le ferite dopo la delusione europea di questa settimana. A trascinare i rossoneri ci ha pensato un protagonista inatteso, quel Luka Jovic che... Il Milan blinda il terzo posto in classifica battendo per 3-1 il Frosinone e leccandosi seppur parzialmente le ferite dopo la delusione europea di questa settimana. A trascinare i rossoneri ci ha pensato un protagonista inatteso, quel Luka Jovic che...