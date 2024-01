PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Come viaggia l'Inter. Giroud blinda Pioli"

"Sempre con Pioli". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all'intervista rilasciata in esclusiva da Giroud

"Sempre con Pioli". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all'intervista rilasciata in esclusiva da Giroud, che prosegue: "Io più leader grazie a Ibra. Milan, posso fare venti reti e vincere l'Europa League. Leao? sa che deve fare di più".

Juventus - "Buon anno Vlahovic". Va in gol ogni 60': un Dusan mai visto trascina la Juve.

Inter - "Come viaggia l'Inter". Fiorentina avvisata: nessuno in Europa nelle trasferte vola come Inzaghi.