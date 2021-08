PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Correa-Bakayoko: eccoli!"

La Gazzetta dello Sport stamani si concentra in prima pagina del mercato delle milanesi e titola: "Correa-Bakayoko: eccoli!". Quanto alla punta per l'Inter, affare chiuso con lo sconto. Inzaghi ha il pupillo, Dzeko e Lautaro una spalla ideale. Mentre per il Milan arrivano, o meglio, ritornano i muscoli, in prestito. Per Pioli un ricambio fondamentale in mediana.