PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Da Phillips a Dhalò, affari caldi"

© foto di Pierpaolo Matrone

"Special Juve". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, all'indomani del successo della Juventus contro la Roma. I bianconeri accorciano sull'Inter capolista, si portano a -2 in classifica e rimandano all'ultimo turno d'andata le discussioni su chi sarà campione d'inverno.

I nomi caldi del mercato

C'è spazio anche per il mercato in prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Da Phillips a Djalò, affari caldi", titola la Rosea, rispettivamente obiettivi di Juventus e Milan. Il quotidiano fa i nomi di "cinque giocatori che la Serie A non può farsi scappare" e inserisce, oltre al centrocampista del Manchester City e il difensore del Lille, Chalobah, Lenglet e Pepé.