PRIMA PAGINA - Gazzetta:  “Dall’attacco alla regia”

“Kessie, Pereyra, Soyuncu e Smalling: l’Inter si rifà in 4” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Skriniar e Brozovic sono in uscita - si legge - Tra parametri zero e prestiti Marotta ha già scelto i rinforzi per il nuovo corso.

Juventus - “Rabbia Juve”: Europa League, solo 1-1 col Nantes. Segna subito Vlahovic, poi i bianconeri frenano. Qualificazione a rischio, c’era un rigore allo scadere.