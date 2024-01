PRIMA PAGINA - Gazzetta: "De Laurentiis rischia il processo"

TuttoNapoli.net

"Inter da favola" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Lazio travolta, lunedì finale col Napoli. Thuram, Calhanoglu e Frattesi: un 3-0 da mille e una notte. La sfida di Mazzarri con i rinforzi Ngonge e Traore.

"De Laurentiis rischia il processo". Sul Napoli è questo invece il titolo scelto dalla Rosea, in merito all'indagine chiusa dalla Procura di Roma con il falso in bilancio contestato al presidente azzurro in merito all'affare Osimhen.