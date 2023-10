PRIMA PAGINA - Gazzetta: "De Laurentiis scatenato: avanti con Garcia"

TuttoNapoli.net

"Chi è più da scudetto". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi a Milan-Juventus in programma domenica sera a San Siro. Pioli con il terzo portiere Mirante (40 anni), Allegri cerca i colpi per restare in alto: da De Paul a Hojbjerg.

De Laurentiis - "Il mio Napoli avanti con Garcia". Il patron azzurro dichiara: "Osimhen sul rinnovo non è stato di parola. Kvara segnalato da mio figlio, poi è arrivato Giuntoli".

Calcio scommesse - "Tonali smentisce Fagioli". L'ex Milan nega di aver coinvolto altri giocatori.