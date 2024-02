PRIMA PAGINA - Gazzetta dedica un rigo al Napoli: "Si salva al 90'"

Per quanto riguarda il Napoli, invece, giusto un rigo in taglio basso: "Il Napoli si salva al 90', l'Atalanta come un rullo".

"AllegriA Inter". La Gazzetta dello Sport, che in taglio alto dà spazio a Jannik Sinner e Simona Quadarella, apre con un gioco di parole che racconta il momento del campionato: "Max pari a Verona, Inzaghi a + 9 (e una gara in meno)". Il commento prosegue, sempre in prima pagina: "La Juve è sparita e Inzaghi ride: scudetto in mano".

Spazio anche alle gare di oggi: "Milan da sorpasso". I rossoneri, di scena a Monza, possono infatti approfittare dell'ennesimo passo falso della Vecchia Signora. Per quanto riguarda il Napoli, invece, giusto un rigo in taglio basso: "Il Napoli si salva al 90', l'Atalanta come un rullo".