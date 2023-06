PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Derby totale"

“Derby totale”. Questo il titolo che campeggia in grande nell’apertura de La Gazzetta dello Sport, a proposito delle due milanesi sul mercato

“Derby totale”. Questo il titolo che campeggia in grande nell’apertura de La Gazzetta dello Sport, a proposito delle due milanesi sul mercato. Tonali va in Premier, Inter e Milan che scontro. Thuram: nerazzurri all’assalto per strapparlo a RedBird. Lukaku: dice no ai rossoneri ma mette fretta a Zhang. Frattesi: c’è l’incontro col Diavolo, Marotta ha la carta Brozo.

Frattesi, in un’intervista concessa alla Rosea, afferma: “Ho già scelto dove giocherò. Io con Barella? Si può fare...”.

“Scandalo”. È il titolo che il quotidiano dedica, in taglio basso, all’Italia Under 21, battuta all’esordio dell’Europeo dalla Francia tra mille polemiche. Incredibili errori arbitrali: la tecnologia non c’è, Italia derubata - si legge -.

“Juve-Weah: c’è l’accordo”. Questa l’apertura, in taglio alto, dedicata ai bianconeri. In arrivo il figlio dell’ex Pallone d’Oro: 12 milioni.