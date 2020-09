PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Dzeko stop, l'infortunio di Zaniolo cambia tutto"

"Pirlo vitamina K, Conte fattore H", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in prima pagina. Il tecnico bianconero si affida a Dejan Kulusevski, che può essere l'arma in più della Juventus nella nuova stagione, incoronato anche da CR7: "Segneremo tanto insieme". In casa Inter invece si punta molto su Hakimi, presentato ieri: la nuova freccia nerazzurra tocca punte di velocità di 36.47 km/h. "Vorrei essere ricordato come Maicon", le sue parole in conferenza.

Svolta storica: la Serie A dice sì all'ingresso dei fondi - E' arrivata ieri dal Consiglio di Lega l'approvazione, all'unanimità, da parte di tutti i club della massima serie all'ingresso in Serie A dei fondi come partner per puntare al cambiamento. Inizia dunque una nuova era della Serie A, con il presidente di Lega Dal Pino che commenta così: "Ci siamo messi in cammino": Ora però, serve accelerare.

Tonali firma - Ieri è stato il gran giorno di Sandro Tonali, che dopo aver sostenuto le visite mediche ha apposto la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per cinque anni. Poco il tempo per ambientarsi, c'è già il preliminare di Europa League da preparare. Innesti anche nel pacchetto di portieri per il Milan: sarà Tatarusanu, ex Fiorentina, il vice Donnarumma.