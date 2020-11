PRIMA PAGINA - Gazzetta e le parole di Gattuso: "Eravamo in gita"

"Lotito sotto scacco". Questo il titolo di apertura in prima pagina sulla Lazio de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Scandalo tamponi, tutti contro i biancocelesti. Immobile positivo, la Asl non informata. Il Comitato tecnico scientifico: "Anche il contagiato a bassa intensità in isolamento". I club: sì ai test centralizzati.

Milan - C'è spazio per la squadra di Pioli nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "I rossoneri si fermano". Serataccia a San Siro, crollo dopo 24 gare. Il Lille domina: 3-0 ed Ibra esce arrabbiato. Tripletta di Yazici, tradisce pure Gigio. Il tecnico e la reazione di Zlatan al cambio: "Scontento di sé e della squadra".

Juventus - Trovano spazio anche i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina del giornale di oggi con questo titolo: "Signora Moraldo". L'attacco di Pirlo cambia ocn il rientro del portoghese: adesso la coppia è quella giusta e CR7 con Morata ha trovato il suo Benzema.

Sassuolo - "Sogna la vetta e c'è il bonus Champions". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio alto della prima pagina ai neroverdi. La squadra di De Zerbi in campo alle 20:45 contro l'Udinese per il sorpasso ai danni del Milan e per continuare a coltivare il sogno di qualificarsi alla coppa dalle grandi orecchie.

Europa League - Non solo Milan, ma anche giallorossi e partenopei impegnati nel giovedì europeo. Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale a queste squadre: "La Roma ne fa 5 al Cluj: doppietta di Mayoral. Il Napoli si sveglia in tempo. Gattuso: "Eravamo in gita". Fonseca adesso è in testa al girone, gli azzurri vincono 2-1 con il Rijeka.

Inter - C'è spazio per i nerazzurri anche nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Conte indifeso: dentro Skriniar. Bergomi: "Ecco perché soffre". Lo Zio spiega i motivi per cui la squadra non è al top: "Manca velocità". A Bergamo però ritrova il terzetto titolare con lo slovacco insieme a De Vrij e Bastoni. Quest'anno solo una volta insieme nell'1-1 contro la Lazio a Roma che ha però visto dominare l'Inter per lunghi tratti del match.