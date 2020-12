PRIMA PAGINA - Gazzetta e le voci su Maradona: "È caduto, nessuno lo ha curato"

"Scudetto ci mettiamo la firma". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport stamani sul Milan. I rossoneri dei sogni pronti a blindare i big. Donnarumma e Ibrahimovic avanti tutta sul rinnovo del contratto. Al lavoro per quanto riguarda Kessie, vertice invece per Calhanoglu.

Inter - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina nell'edizione odierna per i nerazzurri con il titolo seguente: "Champions ci mettiamo l'anima". Col Borussia per restare in corsa. Conte punta sull'attacco titolare con Lukaku e Lautaro Martinez: "Vincere, niente rimpianti".

Arbitri - "La Frappart per la Juve. Infranto così l'ultimo tabù". Questo il titolo che viene utilizzato nel taglio laterale della prima pagina dal giornale questa mattina. La direttrice di gara domani dirigerà all'Allianz Stadium la sfida tra i bianconeri e la Dinamo Kiev valida per la quinta giornata di Champions League.

Maradona - La morte dell'argentino ha lasciato strascichi importanti e continua a far discutere. Questo il titolo utilizzato stamane nel taglio basso della prima pagina: "Senza pace". I clan e la versione dell'infermiera. Accuse e liti sulla bara di Diego: "E' caduto, nessuno lo ha curato".