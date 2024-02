PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Fanta Lazio: notte da sogno col Bayern"

"Fanta Lazio". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Una notte da sogno: un rigore di Immobile per una vittoria meritata

Inter - "Inzaghi firma stellata". Un premio per Simone: con il ventesimo scudetto, rinnoverà fino al 2026.

Milan - "700 di questi Giroud". Gioca la settecentesima gara con i club. La Roma alle 18.45 in Olanda con il Feyenoord.