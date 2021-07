PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Fiesta!"

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina col il successo dell'Italia contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020: "Fiesta! Italia eroica a Wembley: è finale. Partita difficile: Chiesa ci porta avanti, pari di Morata. Dal dischetto decisivi super Gigio sullo juventino e Jorginho". In basso spazio al mercato delle milanesi: "Inter, Hakimi saluta. Milan, per Kessie c'è un maxi rilancio".