TuttoNapoli.net

"Fuori Pogba" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Positività confermata: il francese verso l'addio. Maxi ricapitalizzazione (arrivano 200 milioni) con rinforzi in vista. Non c'è nessun accenno al Napoli ma si parla in basso a destra delle scelte di Spalletti per le convocazioni con l'Italia.