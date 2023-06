PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Garcia-ADL, coppia da Champions”

Napoli - “Coppia da Champions”. Carica De Laurentiis: ‘Garcia da euro-Napoli. E Osimhen rinnoverà’

Napoli - “Coppia da Champions”. Carica De Laurentiis: ‘Garcia da euro-Napoli. E Osimhen rinnoverà’. “Pioli spinge Thuram”, è il titolo che campeggia centralmente sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico rossonero in campo per il francese, telefonate e contatti, il pressing continua: il Milan per averlo offre un ingaggio top - si legge sulla Rosea -.

Juventus - “Casadei e Weah Jr. Juve da ragazzi”. I nuovi obiettivi dei bianconeri. Il talento dell’Under 20 può arrivare dal Chelsea, sondaggio con il Lille per l’attaccante figlio d’arte.